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Diri diri toprağa gömüldü! 4 gün yerin altında kaldı, attığı çığlıklar sayesinde kurtarıldı

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Dünya Haberleri

Moldova'da korkunç bir olay zinciri yaşandı. 74 yaşındaki bir kadının öldürülmesi üzerine olay yerine giden ekipler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yer altından gelen çığlıklar sonrası hemen toprağı kazan ekipler, diri diri gömülen adamı 4 gün sonra kurtardı. 

Moldova'da yaşanan olay duyanların tüylerini diken diken etti. Ülkede 74 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma yürüten ekipler, olay yerine gidince korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yerin altından çığlık sesleri duyan ekipler, ne olduğunu anlayamadı.

4 GÜN ÖNCE GÖMÜLMÜŞ

Toprağı kazmaya başlayan ekipler 62 yaşındaki adamın diri diri gömüldüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Talihsiz adamın derme çatma mezara 4 gün önce gömüldüğü öğrenildi. Adamın bilincinin yerinde olduğu ve boynunda bir yara olduğu görüldü.

Diri diri toprağa gömüldü! 4 gün yerin altında kaldı, attığı çığlıklar sayesinde kurtarıldı - 1. Resim

18 YAŞINDAKİ GENÇ ŞÜPHELİ

62 yaşındaki kadının ölümünü araştıran ekipler, öldürülen kadının fiziksel saldırıya uğrayarak ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Daily Mail'de yer alan habere göre, kadının 18 yaşındaki akrabası cinayet şüphelisi olarak yakalandı. Sarhoş halde bulundu.

Diri diri toprağa gömüldü! 4 gün yerin altında kaldı, attığı çığlıklar sayesinde kurtarıldı - 2. Resim

BİRLİKTE ALKOL ALMIŞLAR

Yerin altından çıkarılan adam ise polise, bu gençle birlikte alkol aldıklarını ve tartışmaya başladıklarını söyledi. Şüphelinin daha sonra adama bıçakla saldırdığı, ardından bodruma kilitleyerek diri diri gömdüğü ve girişi toprakla kapattığı iddia edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR 

Polis ve savcılar tarafından cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturulmaya devam edilen şüpheli gözaltında tutuluyor. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.




Düzenleyen:  - Dünya
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