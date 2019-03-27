Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Kamu kurumlarında çeşitli alanlarda görev yapan üniversite mezunu işçiler, memur kadrolarına geçmeyi talep ediyor. Sayıları 20 bini bulan işçiler, 3600 ek göstergenin seçimlerden sonra hayata geçirileceğinin açıklanmasının ardından kendileri için de düzenlemeler yapılmasını bekliyor. Mevcut durumda üniversite mezunu işçiler, kurumlarda beraber çalıştıkları memurlarla aynı diplomalara sahip olsalar da farklı pozisyonlarda çalışmak zorunda kalıyor. Bununla birlikte üniversiteli işçiler, şef, müdür yardımcısı ve müdürlük makamlarına yükselemiyor, başka kurumlara tayin edilmiyor.

İKRAMİYE BİLE İSTEMEYİZ

Bu durumda bulunan 20 bin üniversite mezunu işçinin talebi yeni bir kadro değil. Sadece statü değişikliği istiyor. Üstelik yeni statü ile bazı ücret haklarından vazgeçmeye de hazırlar. Özellikle taşrada memurlardan hem maaş hem de ikramiye olarak fazla kazanan işçiler, bu haklarından feragat edip memurlara verilen sosyal haklardan yararlanırken, kendi mesleklerini yapmak istiyor. Lisans veya lisansüstü olup da iş alanı dışında çalışmak zorunda bırakılan kişiler, görevde yükselme gibi bir imkâna da sahip olamamaktan şikâyetçi. Söz konusu işçiler, yeni statüyle şef, müdür yardımcısı ve müdürlük imtihanlarına da katılabilme hakkı talep ediyor.