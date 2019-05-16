Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Moody's Gelişen Piyasalar Zirvesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lemay, "Enflasyonun kademeli olarak azalmasını, bu yılın sonunda yüzde 18,5'e gerilemesini bekliyoruz. 2020'de ise enflasyonun daha da azalarak yüzde 13'e gerilemesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme öngörülerine de yer değinen Lemay, ekonomi cephesinde, bu yılın sonunda yüzde 2 daralma öngördüklerini, 2020'de ise ekonominin kademeli olarak iyileşmesini ve yüzde 2 seviyesinde büyümesini beklediklerini kaydetti.

Lemay konuşmasına şöyle devam etti:

2020 YILINDA EKONOMİK İYİLEŞMENİN POZİTİF BÜYÜMEYE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ

"Çeyreksel bazda, ekonomik aktivitede kademeli bir iyileşme bekliyoruz. Bu bizim gelecek sene yüzde 2,0 seviyesinde ekonomik büyüme beklentimizi açıklıyor. Bizim tahminlerimize göre, ekonomik daralma bu yılın bir noktasında hafifleyecek. 2020 yılında ekonomik iyileşmenin pozitif büyümeye dönmesini bekliyoruz."

Moody's'in değerlendirmesine göre kurumsal gücün azaldığı ve dikkate değer zorlukların mevcut olduğunu belirten Lemay, bu durumun politika belirsizliğine ve dışsal hassasiyetlere neden olduğunu kaydetti. Lemay, "Moody's'in perspektifi açısından temel önemde olan, Türkiye'nin gelecekteki reyting istikametinin belirlenmesi açısından Türkiye'nin geniş çaplı, kapsamlı, güvenilir bir ekonomik planın ortaya koyma kapasitesi." diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜÇLÜ YANLARINA DEĞİNDİ

Türkiye ekonomisini güçlü yanlarına da değinen Lemay, "Türkiye'nin ekonomik çeşitliliği, büyüklüğü, genç iş gücü ve hükümetin bilanço tablosu, ekonominin güçlü yönleri arasında. Bilanço tablosunda borcun GSYH'ye oranı görece sağlıklı. Biz bunun bu yıl yaklaşık yüzde 35'e çıkmasını bekliyoruz. Küresel bazda, bu görece düşük bir seviye. Ekonominin büyüklüğü, çeşitliliği, dinamizmi ve hükümetin görece olumlu borç ölçütleri. Bunlar reyting tarafından içerilen ekonominin iki güç kaynağı durumunda." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: ENFLASYONDA KESKİN DÜŞÜŞLER GÖRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde, "Türkiye, 2019'un sonuna kadar çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.