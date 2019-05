Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, millî mücadelenin ilk ateşinin yakılmasının 100. yılı dolayısıyla, Samsun’da düzenlenen programla açıklandı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’ndaki törene; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğündeki organizasyonda ‘Türkiye 100’ listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son iki yılının (2015-2017 arası) ciro artış hızı dikkate alındı. Söz konusu 100 şirketin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 605’i buldu. Bu rakam, Türkiye’deki millî gelir artışının 18 kat üzerinde performansa işaret etti. Aynı süre içinde verimliliklerini, ortalama yüzde 332 artırdılar. 2017 yılında her bir şirket ortalama 60 milyon TL’lik satış yaptı, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladı. 2015-2017 döneminde ‘Türkiye 100’ şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Bu şirketlerin yüzde 63’ü, 68 ülkeye ihracat yapıyor. 79 şirketin en yetkili kişileri üniversite veya üzeri eğitim seviyesine sahip. CEO’ların yaş ortalaması ise 45,9...

ÖRNEK OLACAKLAR

100 şirketin yaş ortalamasının 11,5 olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, dijital teknolojiyi çok iyi kullandıklarını, eğitime ayrılan kaynağı masraf olarak görmediklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu “Listede 3 büyük şehir dışında 22 şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, açıkça görülüyor. Bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik, ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı. Bunun için Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz. Daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Türk iş dünyası olarak 1919’dan 2019’a, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. 100 yıl sonra şimdi, ekonomik alanda bir istikbal mücadelesi veriyoruz. Dün yapabildiysek bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke hâline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız” diye konuştu.

GİRİŞİMCİYE 200 BİN TL HİBE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Kalkınma ajanslarımızın desteklemiş olduğu 7 firma, en hızlı büyüyen 100 firma listesinde yer alıyor. Yine 56 tanesi, KOSGEB aracılığıyla 9,2 milyon liralık destek almış. 27 tanesine, TÜBİTAK aracılığıyla maddi destek vermişiz. Şimdi bir müjdemiz daha var. 50 milyon liralık bütçe ayırdığımız TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programının, ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize, 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, “Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza, bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz” diye konuştu.

EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 10

1.BIOMAR SAGUN YEM SANAYİ

2.OPTİMAL PROJE YÖNETİMİ

3.NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ

4.VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ

5.PROFEN SAVUNMA AŞ

6.ALVES KABLO SANAYİ AŞ

7.CDS YAZILIM MÜHENDİSLİK

8.MFC MAKİNA TEKNOLOJİ

9.DESIRD TASARIM AR-GE

10.ROKTEKNİK METAL MAKİNA