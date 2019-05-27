Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'den 2018 yılında emeklilere iki bayram öncesi ikramiye ödemesi yapılacaktır kararı çıkmıştı. Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Emeklilerin gözü kulağı yatacak olan ikramiyede. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli ikramiyesini kimler alabilir? gibi sorulara cevap bulmak için araştırıyorlar.Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar? tüm sorunların cevabı haberimizde....

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre;

SGK emeklilerinin maaşları 31 Mayıs tarihinde ödenmeye başlayacak.

Emekli Sandığı ödemeleri ise 3 Haziran’da ödenmeye başlanacak. Bankalar arife günü kapalı olduğu için emekli sandığı emeklileri istemeleri halinde bankamatiklerden maaşlarını çekebilecekler.

Bilindiği üzere Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılmış 1 Haziran’dan 9 Haziran’a kadar 9 gün idari izin ilan edilmişti. Bu nedenle kamu bankaları kesinlikle arife günü kapalı olacak. Ancak maaşlar hesaplara yattığı için emekliler ikramiyelerini bankamatikler üzerinden çekebilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

YENİ EMEKLİLER YARARLANACAK MI?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Mevcut sistemde emeklilerin emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.