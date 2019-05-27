Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 27 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



Bankalararası piyasada dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 6,07 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,80 seviyesinde hareket ediyor.