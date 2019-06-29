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Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi
29.06.2019 - 00:23 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15'ten yüzde 2'ye indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a indi. Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.
Etiketler : Merkez Bankası,
633722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/633722.aspx
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