Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Geçtiğimiz yıl ÇAYKUR ile Hak- İş’e bağlı Öz Gıda İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 120 günden 180 güne çıkarılmıştı. Ancak sayıları 11 bini bulan sezonluk çalışanlar, yılın geriye kalan süresinde sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yılda dört-beş ay çalışmak yerine yapılacak düzenleme ile sürekli işçi olmak istiyor.

İŞE DE ALINMIYORLAR

İşçilerin yaşadığı sıkıntıları gazetemize değerlendiren yetkili sendika konumundaki Öz Gıda İş Sendikası Başkan Yardımcısı Ali Tevfik Hançeroğlu, sıkıntının yeni olmadığını, 80 yıllık bir süreç olduğunu belirterek “Sezonluk çalışma olduğu için orada çalışanlar, sezon dönemi hariç kalan aylarda herhangi bir işte çalışamıyor. Çalıştıkları süre ise kısıtlı. Bu işçiler 2018’e kadar 4 ay çalışırken, imzalamış olduğumuz protokol sayesinde en az altı ay çalışır duruma getirdik. Ancak sezonluk iş olduğundan dolayı, işsiz kaldıkları süre içerisinde ‘işsiz’ sayılmıyorlar. İŞKUR’un verdiği işsizlik maaşı gibi haklardan yararlanamıyorlar. Bu sıkıntının giderilmesi için hükûmet empati yaparak, çözüm bulmalı” dedi.

BÜTÜN ÇAY İŞÇİLERİ BENZER DURUMDA

Kendilerinin dört-beş ay çalışıp kalan zamanları boş geçirdiklerini, bir yere iş başvurusu yaptıklarında ‘sizin zaten işiniz var’ denildiğini söyleyen işçiler “Primlerimiz de ödenmiyor. SGK primlerimizi kendimiz yatırıyoruz. Kısa zamanda aldığımız maaşlar da SGK primine gidiyor” diyor. Öz Gıda İş Sendikası Başkan Yardımcısı Ali Tevfik Hançeroğlu, bu sıkıntının sadece Rize’de olmadığını belirterek “Giresun’da 1, Trabzon’da 9 ve Artvin’de de 4 olmak üzere toplamda 30’a yakın fabrika var. Hâlihazırda çalışan işçilerin yüzde 55’i asgari ücret alıyor. Bunu çözersek en fazla göç veren bölge olan Karadeniz’i kurtarırız” dedi.