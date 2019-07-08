Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllarda gerek bazı ülkelerle ilişkiler, gerekse limanların yetersizliği sebebiyle rotalarını başka ülkelere kıran kruvaziyerler, 2020’de Galataport’un açılmasıyla İstanbul ve Türkiye’yi uğrak yeri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın önemli kruvaziyer organizasyon şirketlerinden Celestyal Cruises’ın Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz “ “Galataport ve Yenikapı kruvaziyer limanı projelerinin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle İstanbul’un önemli merkez hâline gelecek. İstanbulsuz bir Karadeniz programı, bir Ege programı; Antalyasız bir Doğu Akdeniz, hatta bir Kızıldeniz programı düşünülemez. İstanbul’da yeni limanlar ve yeni havaalanıyla gökyüzü denizle buluşacak. Bu gelişmelere paralel olarak biz de seferlerimizi arttıracağız” diye konuştu. Alnıtemiz, “Yeni havalimanı ve Galataport turizmi büyütecek” dedi.

ÖNCE İSTANBUL SONRA ÇANAKKALE

Alnıtemiz, ekimde başlayacak yeni tur programları kapsamında Celestyal Crystal gemilerinin İstanbul Sarayburnu’na yanaşacağını, çoğu Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 1.200 yolcunun kentin tarihî ve kültürel güzelliklerini keşfedeceğini anlattı. Alnıtemiz “Ortalamalara göre 4 bin kişilik bir gemi uğramış olduğu bir limanda 700 bin dolara yakın ekonomik katkı sağlıyor. Yolcularımız İstanbul’un ardından Çanakkale, Gelibolu ve Truva’yı ziyaret edecek. Turlar artacak” diye konuştu.