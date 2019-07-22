Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak; Türkiye’nin 2018 yılındaki taze incir ihracatının 39 milyon dolar olduğunu, bunun 35 milyon dolarlık diliminin taze siyah incirden elde edildiğini kaydetti.
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak; Türkiye’nin 2018 yılındaki taze incir ihracatının 39 milyon dolar olduğunu, bunun 35 milyon dolarlık diliminin taze siyah incirden elde edildiğini kaydetti.
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