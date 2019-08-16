Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin -Geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler ile Türk vatandaşlarını kapsayan projede, 60 bin kişiye destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da katkı sunacağı projeyi, Alman Kalkınma Bankası finanse edecek. İstihdam çalışmaları Ankara, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya olmak üzere 10 şehirde yürütülecek.



Proje kapsamında Suriyeliler ihtiyaca göre tasarlanmış işbaşı eğitimi yoluyla daha vasıflı hâle getirilecek. Çalışmaların önemli bir ayağını İŞKUR oluştururken yereldeki il müdürlükleri ve ticaret odaları da katkıda bulunacak. Ardından tek noktadan hizmet ofisleri devreye girecek. Bu ofisler, iki ülke vatandaşlarının işgücü piyasasına katılımlarını düzenleyen kural ve düzenlemeler konusundaki farkındalıkları artıracak. Buna ek olarak İŞKUR’un veri tabanında mevcut olan eğitim ve istihdam fırsatlarına yönlendirme sağlayacak.



Teşvik programı aracılığıyla hedeflenen kişilerin işe alınması durumunda, işverenlere de destek sağlanacak. Söz konusu teşvik programı, idari ve mali destekleri içerecek. Ayrıca kayıt dışı çalışmanın da engellenmesi hedefleniyor.



İşsizlik mayısta %12,8

Türkiye’de işsizlik oranı, mayısta, geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişi artarak, 4 milyon 157 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı, bir önceki aya göre ise 0,2 puan geriledi. Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından paylaşılan notta “Hem istihdamda hem işgücünde azalışlar dikkat çekmektedir. Hizmetlerde istihdam 62 bin azalırken, sanayide kayıp 7 bin. Şubat 2018’den bu yana inşaattaki kayıplar ise 691 bine ulaştı” görüşüne yer verildi.