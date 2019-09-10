Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de popüler bir biçimde araştırılıyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları…

10 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 279 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,20 liradan, bin 839 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 860 liradan, 254,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258,50 liradan, bin 797 liradan alınan Tam altın bin 817 liradan, 898 liradan alınan Yarım altın 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek altın 454 liradan satıldı.