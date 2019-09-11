Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti Beştepe’de kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelecek ABD’li yatırımcılara her türlü desteği vereceklerini söyledi. Kabulde konuşan Erdoğan “Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır” dedi. Ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ilerletilmesi yönünde çok güçlü bir irade beyanı olarak değerlendiren Erdoğan “Türkiye ile ABD ortak değerlere ve müşterek çıkarlara dayalı köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış, pek çok badire de bu arada atlatılmıştır. Ancak üstesinden geldiğimiz her sıkıntıyla, müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir” ifadesini kullandı. Türkiye’deki 1.800 Amerikalı yatırımcının 12 milyar doları bulan yatırımı bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, tecrübeli bir yatırımcı olan Bakan Wilbur Ross’un Türkiye’deki görüşmelerin de ABD’nin bu işin en iyi şekilde yürütülmesine dair isteğinin önemli bir işareti olduğunu dile getirdi.

ZİYARETLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Erdoğan “Dostum Başkan Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Gerek bölgesel konularda gerekse iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde sürekli temas hâlindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu yakın diyaloğu, Sayın Trump’ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum” diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve askeri alanda her seviyede güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye bölgesinde yaşanan tüm kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumakta, ekonomik ve siyasi gücünü de artırmaktadır. Ülkemiz bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü, Avrupa’nın en büyük beşinci ekonomisidir. Girişimcilerimiz neredeyse dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ülkemizde İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. Türkiye ile Amerika arasında 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Başkan Trump ile önce 75 milyar dolar, ardından 100 milyar dolar ticaret hedefi konusunda mutabakata varmıştık. Geçenlerde Sayın Başkan ile yaptığımız telefon görüşmesinin ardından sayın Bakan’ın buraya gelmiş olması da bu konudaki ciddiyetimizin, hassasiyetimizin en güzel işaretidir.

ALTMIŞTAN FAZLA ÜLKEYE 4 SAAT UZAKLIKTAYIZ

Türkiye’nin bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğuna dikkat çeken Erdoğan Türkiye, Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına doğrudan erişim imkânı veriyor. Dünyada hem Afrika hem Asya hem Avrupa’ya bu derece etkin erişim imkanı sunabilen başka ülke yoktur. İstanbul’dan sadece dört saatlik uçuşla 60’tan fazla ülkeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Sahip olduğumuz genç nüfusumuz, iş kültürümüz, altyapımız en önemli avantajlarımız” dedi. Erdoğan, ulaştırmada avantajlara da dikkat çekti.