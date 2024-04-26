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Haberler > Dünya > Mısır'da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve Starbucks

Mısır'da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve Starbucks

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetetsi
- Güncelleme:
Mısır&#039;da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve Starbucks

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetetsi

Mısırlılar İsrail ürünleri boykot çağrısı için sokağa döküldü. Boykot protestosundan "Kullanmayacağım çünkü Filistinli kardeşlerim benim için daha önemli" ve "Özgür Filistin" sloganları yükseldi.

Mısır'da Al-Ahly spor kulübünün ile Coca-Cola arasındaki anlaşmasının olduğunun öğrenilmesi ardından İsrailli ürünlere karşı boykot çağrıları güçlendi. Mısır'da yüzlerce insan İsrail ürünlerini boykot için sokağa döküldü. Boykot protestosundan "Kullanmayacağım çünkü Filistinli kardeşlerim benim için daha önemli" ve "Özgür Filistin" sloganları yükseldi. Ayrıca Mısır'ın popüler klüplerinden biri olan Al-Ahly'nin Coca-Cola'yla olan sözleşmesinin de feshedilmesi istendi.

 Mısırlı protestocular arasında "Çocuklar uykuya daldığında sessiz kalıyoruz, öldürüldüklerinde değil." ifadelerinin yazılı olduğu bir pankart açıldı. 

Mısırlıların boykot protestoları sosyal medyada da devam etti. X (Twitter) platformunda #Boycott_Ahly başlığıyla başlatılan boykot çağrısında başta Coca-Cola, McDonalds ve Starbucks şirketleri hedefe alındı. Boykot sırasında "Bu ürünleri kullanmayacağım çünkü Filistinli kardeşlerim benim için daha önemli" sloganları eşliğinde "Özgür Filistin" savunuldu.

AVRUPA'DAN DA BOYKOT ÇAĞRISI GELDİ

Bir başka boykot çağrısıysa Avrupa'dan geldi. Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi'nin Avrupa Kampanyaları Koordinatörü Fiona Ben Chekroun, "İsrail ile suç ortaklığı" konusunda maksimum etkiye ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Koordinatör, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" başlatıldığını açıkladı.

BDS, Filistin halkının "siyonist yerleşimci sömürgeciliğine" karşı on yıllardır sürdürdüğü direnişe destek olmak için 2005'den beri faaliyet gösteren bir kuruluş. Kampanyanın koordinatörü Chekroun, "Az sayıda kuruluşu hedef alıp maksimum etkiye ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız, stratejik olarak birkaç hedef seçerek bir mücadeleyi kazanmak için yeterli kolektif baskıyı uygulamak. Bu da şirketlerin ya da kuruluşların İsrail ile iş yapmayı bırakması, İsrailli şirketlerden el çekmesi veya İsrail hükümeti ile ilişkisini sona erdirmesi anlamına geliyor." dedi.

Dev şirket Mcdonalds'ın İsrailli askerlere yemek dağıtmasıyla insanların kendi kendine Mcdonalds'ı boykot eder hale geldiği ifade edildi. Bunun istemeyerek de olsa en başarılı boykotlardan birini oluşturduğu aktarıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetetsi
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