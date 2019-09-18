Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışveriş tercihleri incelendi. Mastercard Türkiye tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de her 6 kişiden 1’i sevdikleri için hediye planlamasına 3 ay önceden başlıyor. 10 kişiden 4’ü ise alışverişi son ana bırakıyor. En çok eşine hediye alırken zorlanan Türk tüketiciler, seyahat, konser bileti gibi anı biriktirmeye fırsat veren hediyeleri tercih ediyor. Rusya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile karşılaştırıldığında, hediyelere ortalama en yüksek bütçeyi Türk tüketicisi ayırıyor. Türkler, gezmeyi sevdiği için hediyesini de gezme ve organizasyon tercihli planlıyor. İngiltere ve Almanya dışındaki diğer ülkelerde de seyahat, deneyim sunan hediyeler listesinde ilk sırada yer alıyor. Seyahat hediyesi İngiltere’de tiyatro, sinema ve konserin ardından dördüncü sırada gelirken, Almanya’da konser ve sinemadan sonra geliyor. Keyfine düşkün İtalya’da ve Fransa’da ise SPA hediyesi en popüler ilk 3 hediye arasında yer alıyor.

EN HESAPLISI RUSLAR

Türkiye’den araştırmaya katılanların 5’te biri hediye için 600 TL civarında, diğer 5’te birlik bölümü ise 1.000-1.200 TL’ye yakın harcıyor. Hatta 3 bin TL’ye kadar çıkan %22’lik bir tüketici grubu da bulunuyor. Türkiye’den ortalama 1 kişi sevdiklerine aldığı yılbaşı hediyeleri için 4.300 TL harcarken bu rakam Almanya’da ve Fransa’da 3.500 TL, Rusya’da 2.500 TL, İtalya’da 3.700 TL ve İngiltere’de 3.350 TL. Bunun sebebi ise Türkiye’de seyahatin en popüler hediyelerden biri olması.

Eşler için zor karar veriliyor

Türkler dâhil tüm ülkeler en iyisini seçme endişesini eşlerine hediye alırken yaşadıklarını belirtiyorlar. Aynı şekilde çocuklar ya da anne ve babalara hediye almak da pek kolay bulunmuyor. Türkiye’den her 10 kişiden 1’i ise kayınvalidesine hediye seçmekte zorlanırken, kayınvalideye hediye almakta en çok zorlanan ülke yüzde 12 ile Rusya, en az zorlanan ülke ise yüzde 5 ile İtalya.

İndirim bitmeden al taksİtlere böl

Araştırmaya göre her 6 kişiden 1’i yılbaşı hediyelerini eylül ayından itibaren almaya başlıyor. Bunun sebebi de kişiye göre farklılık gösteriyor. Öncelikle masrafı aylara bölme amacı tüketiciyi harekete geçirirken, bir indirimi kaçırmamak, beğendiği bir şeyi tükenmeden almak gibi amaçlar da zamanlamayı etkileyebiliyor. Her yıl kasım ayının son cuma gününe denk gelen alışveriş festivalleri de daha çok yılbaşı hediyeleri için fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkler alışverişini ekim ayında yapmaya başlarken, Ruslar hediye için aralıkta, İtalyanlar ise kasımda harekete geçiyor.

Hem gezerim hem mutlu ederim

Son yıllarda, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir obje yerine, bir deneyim hediye etmek daha revaçta. Deneyim hediyeleri, katılımcıların sevdikleriyle birlikte geçirecekleri bir tatil, şarkılara eşlik edecekleri bir konser ya da macera dolu bir aktivite aile bağlarını kuvvetlendireceği, birlikte sosyal medyada paylaşabilecekleri bir anı olduğu için tercih ediliyor. Katılımcıların yarısı gezme ve seyahati ilk sıraya alırken, diğer yarısı da tercihini konserden yana kullanıyor. SPA, sinema-tiyatro bileti, futbol maçı, gemi seyahati, SPA, balon gezisi de en revaçta olan hediye seçeneklerinden.