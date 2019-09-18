Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festivalin açılışında konuşan Varank, teknoloji üreten Türkiye hedefi ile yola çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacak. Aralarından astronotlar, bilim adamları çıkacak. Size küçük düşünmek yakışmaz. Girişimci olun, fikir üretin. Hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Biz, bakanlık olarak yanınızdayız. İnanıyorum ki, buradaki ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her tarafına yayılacak. Milli teknoloji hamlesinin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istiyoruz.

TEKNOFEST’te gençlere önemli tavsiyeler

CEZERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Baykar firması, Cezeri adını verdiği ‘uçan araba’yı ilk defa TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergiledi. Cezeri’nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknolojiyi özverili bir çalışma göstererek dokuz ay gibi kısa bir zaman zarfında tamamladıklarını bildirdi. Şu anda Cezeri’nin tek kişilik taşıma yapabildiğini vurgulayan Yağcı “İlerleyen versiyonlarında iki veya daha fazla kişi için taşıma yapabilecek. Gelecek dönemde Cezeri’nin hem kargo hem de şehirle alakalı hava taşımacılığına yön vereceğini öngürüyoruz. Yakın zamanda aracı bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti

GENÇLERİMİZ DÜNYA İLE YARIŞIYOR

Eşi Sümeyye Erdoğan ve kızıyla etkinliği takip eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’in Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet ettiğini belirtti. Teknoloji festivalinde önemli açıklamalar yapan Bayraktar “Yediden yetmişe el ele vererek ‘Tam Bağımsız Türkiye’ yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır. Gençlerimiz roket yarışmalarında, insansız hava araçları yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası Girişim Zirvesi’nde, Siber Güvenlik Yarışması’nda, teknolojide lider olmak için bütün dünyayla yarışıyor” dedi.

AKINCI SAHNEDE

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) TEKNOFEST’te büyük ilgi gördü. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar “Akıncı, stratejik sınıftaki bir insansız hava aracı. TEKNOFEST sonrasında testlerine başlayacağız. 2020’nin sonlarına doğru göreve de başlar. Sadece terörle mücadelede değil, daha stratejik görevlerde de kullanılabilecek" dedi.

SU-35 TEKNOFEST’te nefes kesti

SU-35 ŞOV

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in açılışında SoloTürk bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST’te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalandı. Rus savaş uçağı SU-35’in şovu nefes kesti. Binlerce kişi, SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. A. Suat Tutaşı İHA

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