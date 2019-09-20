Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi Türkiye’de fabrikası bulunan sektörün önemli markalarının, Türkiye’de ürettiği araçlar Avrupa sokaklarında trafiğe çıkıyor. İlk 6 ayda ihracat yüzde 5 azaldı ancak ihracat yine de 12 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta 1 milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu. Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ithalat yüzde 48 azaldı. Geçen yılın ilk yarısında 8,2 milyar dolar olan motorlu kara taşıtları ithalatı, bu yıl aynı dönemde 4 milyar dolar oldu.
OTOMOTİV İHRACATINDA İLK 15 ÜLKE
Fransa 1.615.161.705
Almanya 1.503.605.721
İtalya 1.341.899.337
İngiltere 1.175.050.428
İspanya 804.282.333
Slovenya 535.679.677
Belçika 514.216.461
Polonya 492.606.796
Hollanda 461.858.126
ABD 442.340.220
Romanya 347.886.152
İsrail 345.060.879
İsveç 207.872.706
Macaristan 205.337.072
Rusya Fed. 198.134.566