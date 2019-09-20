Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Hyundai gibi Türkiye’de fabrikası bulunan sektörün önemli markalarının, Türkiye’de ürettiği araçlar Avrupa sokaklarında trafiğe çıkıyor. İlk 6 ayda ihracat yüzde 5 azaldı ancak ihracat yine de 12 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta 1 milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu. Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ithalat yüzde 48 azaldı. Geçen yılın ilk yarısında 8,2 milyar dolar olan motorlu kara taşıtları ithalatı, bu yıl aynı dönemde 4 milyar dolar oldu.

OTOMOTİV İHRACATINDA İLK 15 ÜLKE

Fransa 1.615.161.705

Almanya 1.503.605.721

İtalya 1.341.899.337

İngiltere 1.175.050.428

İspanya 804.282.333

Slovenya 535.679.677

Belçika 514.216.461

Polonya 492.606.796

Hollanda 461.858.126

ABD 442.340.220

Romanya 347.886.152

İsrail 345.060.879

İsveç 207.872.706

Macaristan 205.337.072

Rusya Fed. 198.134.566