Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Türkiye’nin tarımda 25 yıllık yol haritasının belirleneceği 3. Tarım-Orman Şûrası çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki ay yapılması beklenen şûra için 17 Temmuz’dan bu yanda 21 komisyonda 200 toplantı yapılırken, katılımcı sayısı bin 700’i geçti. Vatandaşlardan gelen 16 binden fazla fikrin de ele alındığı komisyonlarda çalışmalar kısmen tamamlanırken kabul edilen konular da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Miras Kredi Desteği oldu. Bu destekle 2014’den bu yana hayatını kaybeden 450 bin arsa sahibinden geriye kalan tarım arazisinin paylaşılmasında, üretimi sürdürecek hisse sahibine, diğer hisseleri alması için yüzde sıfır faizli kredi verilecek. Böylece hem arazinin parçalanmasının önüne geçilecek hem de üretimin devam etmesi sağlanacak.

“ŞÛRA, ÜRETİCİLER İÇİN FIRSAT”

Tarım Şûrası için kurulan komisyonlarda görev alan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanı Fehmi Kiraz, şuranın üreticiler için bir fırsat olduğunu belirterek “On beş sene aradan sonra toplanan şûra üreticiye her konuda katkı sağlayacak. Çünkü desteklerin artırılmasıyla birlikte tarımsal üretim de artacak. Burada Türk tarımının 25-30 yıllık politikalarını belirliyoruz. Sonuç bildirgesinde yer alan kararların kağıt üzerinde kalmaması için izleme komitesinin kurulması planlanıyor. Bu komite, kabul edilen politikaları 5-10 yıllık planlama çerçevesinde uygulanabilirliğini ve her türlü çalışmayı izleyerek rapor hâline getirecek” dedi.

“STRATEJİK ÜRÜN DESTEĞİ İSTEDİK AMA OLMADI”

Çalışmalarda birçok görüşün ele alındığını ve bazı önemli konuların uygun görülmediğini dile getiren Kiraz “Stratejik ürünlere yerli üretim desteğinin verilmesini istedik ancak kabul edilmedi. Türkiye’nin ithalat kaleminde en yüksek payı alan mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk ve yağlı tohumlarda birkaç bölge belirleyerek üretim desteği verilsin. Ekonomide dış açığın kapanması için bu ürünlerde üretimin artması için diğer ürünlerden yüzde 50 daha fazla destek sağlansın. Bu öneri umarım çalışmalar tamamlanmadan tekrar gözden geçirilir” diye konuştu.