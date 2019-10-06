Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Alım yapmak isteyen vatandaşlar son oranları merak ederek arama motorlarında altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Ekim Pazar gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı’da 275,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,50 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 773 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 793 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.