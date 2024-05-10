Bu akşam (10 Mayıs) İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sağanak yağmur bekleniyor

Bu hafta serin hava ile karşılaşan vatandaşlar bu akşam yağmur yağacak mı sorusuna cevap ararken AKOM ve İstanbul Valiliği beklenen sağanak yağış hakkında uyarıda bulundu. Yağmurun saat kaçta başlayacağı ve nerelerde yağacağı da araştırılanlar arasında yer aldı. İşte 10 Mayıs Meteoroloji'ye göre hava durumu ve tahminleri...

Sabah saatlerinden itibaren kapalı havayı gören İstanbullular akşam yağmur var mı, ne zaman başlayacak gibi soruları merak ediyorken Valilik'ten sağanağa karşı uyarı geldi.

Bu sabah AKOM, İstanbul için sarı uyarı vermişti. İlerleyen saatlerde ise Valilik'ten şu uyarı geldi:

"#İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çatalca ve Silivri çevreleri hariç) yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan verilere göre bugünün hava durumu tahmininde ülkenin genelinde yer yer bulutlu hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevresinde sağanak yağış bekleniyorken Türkiye genelinde toz taşınımı da beklenmekte.

İstanbul'da bugünün tahminine göre yüksek kesimlerde fırtına beklenmesinden dolayı ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği söylendi. Şehir genelinde toz taşınımının ara ara orta kuvette etkili olması bekleniyor.

MGM'ye göre 11 Mayıs Cumartesi gününün hava durumu tahmininin harita görünümü şöyle: