Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek ve gram altında son durum! Gram altın fiyatları 13 Ekim Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için geçtiğimiz Cuma günündeki fiyatlandırmalar üzerinden işlem görüyor. Bugün gram altın 281 lira üzerinden işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da piyasalar kapalı kapalı olduğu için bir önceki işlem günün rakamları üzerinden işlem görüyor. Kuyumcuya gidecekler çeyrek altının alış ve satış fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Hemen belirtelim ki çeyrek altının bugünkü alış fiyatı 445,8 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın satış fiyatı ise 455 lira seviyelerinde seyrediyor.



Gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte, güncel Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları…



Cumhuriyet Altını



1.851,00



1.879,00



Yarım Altın



888,95



911,94