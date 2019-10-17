Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber’in faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verdi. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen yedinci duruşmaya davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı. Nihai kararını açıklayan mahkeme, Uber hizmetlerinin durdurulmasına, www.uber.com ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine karar verdi. Kararı değerlendiren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber’in XL ve normal araçlar ile sarı taksiler de dahil olmak üzere erişiminin sona erdiğini söyledi.