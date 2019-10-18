Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına eleman alımı yapılacak. Peki ilan detayları neler? Kaç tane işçi alınacaki hangi bölüme işçi alınacak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işçi alımı ilanı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eleman alımı detayları...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen unvanlarda sürekli işçi alınacaktır.