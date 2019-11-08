Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

İkisi toz ikisi sıvı olmak üzere dört yeni ürünün lansmanı bugün yapılacak. 1,7 litrelik sıvı Boron 27,5 liraya, 4 kilogramlık toz Boron 25 liraya satılacak. 10 ayda temizlik ürünleri pazarında yüzde 8’lik paya ulaşan Boron ürünleri; parfüm, petrol türevi maddeler ve fosfat içermiyor. Kireç çözücü etkiye de sahip olduğu, böylece ayrı bir ürün kullanılmasının önüne geçerek makinenin ömrünü uzattığı ve ev ekonomine katkı sunduğu belirtiliyor. Bulaşık makinelerinde de kullanılması için çalışmaların sürdüğü, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu ürünün piyasaya sürüleceği öğrenildi.