Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,16'lık yükselişle başladı. Endeks, 173,93 puanlık artışla 107 bin 300 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,12, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
29.11.2019 - 10:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
665589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/665589.aspx
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