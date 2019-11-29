Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,16'lık yükselişle başladı. Endeks, 173,93 puanlık artışla 107 bin 300 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,12, holding endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı.