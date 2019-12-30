Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 itibarıyla tüm dünyada kredi kartı büyüklüğündeki standart SIM kart boyutunu yarıya indirecek olan Vodafone, böylece SIM kart üretiminde kullanılan plastiği yüzde 50 azaltacak ve plastik atık oluşumunu yılda 340 tondan fazla düşürecek. Azaltılan her bir ton plastikle birlikte karbondioksit salımında da 15 tona varan oranda azalma elde edilecek. Vodafone ayrıca mağazalarında “Yeşili Seven Kırmızı” etiketiyle yüzde 100 biyoçözünür telefon kılıfları ve sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş taşınabilir şarj cihazları gibi çevre dostu aksesuarlar da satışa sunacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, yarı boyutlu SIM kartla yaklaşık iki ton daha az plastik kullandıklarını belirterek “Önümüzdeki dönemde, yıllık 10 milyon SIM kart ile 24 ton daha az plastik ve paketleme zarfı için 20 ton daha az kâğıt kullanmayı hedefliyoruz” dedi. Vodafone’un Mart 2020 sonuna kadar 24 ülkedeki 7 bin 700 mağazasında tek kullanımlık plastik torbalar da kullanılmayacak.