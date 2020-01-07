Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan ABD-İran gerilimine bağlı olarak sert yükseldi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 493 Lira
Yarım altın: 985 Lira
Gram altın: 302 Lira
Cumhuriyet altını: 2 Bin 16 Lira
Tam altın: Bin 970 Lira