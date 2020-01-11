Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Şirket ham petrolü rafineriye getirecek Türk bayraklı tankerin iş yoğunluğu olmasından dolayı yeni gemi arayışına girişti. Hâlihazırda Türkiye’de üretilen ham petrolü satın almakla yükümlü bulunan şirketin, petrolü Aliağa’daki STAR rafineriye deniz yoluyla getirmesi gerekiyor. Bu iş için 35 bin ila 50 bin datawait kapasiteye sahip tankerler kullanılıyor. Ancak TÜPRAŞ’ın yoğun olarak kullandığı ve iş yoğunluğu sebebiyle kiralama imkânı olmayan ‘T SUNA’ isimli tankerin dışında Türk bayraklı başka bir tankerin bulunmadığı ifade edildi. Bu kapsamda ‘T SUNA’ eşdeğerinde bir tanker ithal edilene kadar şirketin aynı özelliklerde yabancı bayraklı bir gemiyle çalışmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin istediği öğrenildi. Bakanlık da gemicilikle ilgili STK’lara yazı gönderdi. Yazıda ifade edilen kapasitede Türk bayraklı tanker olup olmadığının tetkik edilmesi ve bununla ilgili belgelerin Bakanlığa iletilmesi istendi.