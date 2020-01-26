Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin kara hudut kapılarını kullanan yolcu ve araç sayısı her geçen yıl artarken, gümrüklerdeki dijitalleşme ve modernizasyon çalışmaları da hızla sürdürülüyor. Sınır kapılarından 2019’da 27 milyon 565 bin 359 yolcu, 7 milyon 638 bin 969 araç geçişi olurken, en fazla yolcu geçişi 6,9 milyon ile Sarp Sınır Kapısı’ndan, en çok araç geçişi 2,3 milyon ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yapıldı. Kapıköy, Sarp ve Çobanbey gümrük kapıları yenilenirken, Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında çalışmalar bu yıl tamamlanacak. Habur Gümrük Kapısı’nda yapılacak düzenlemeler ise 2021 yılı içinde bitirilecek. Ayrıca, Gürbulak, Türkgözü ve Pazarkule gümrük kapılarının yeniden inşa çalışmaları kapsamında da projeler tamamlandı. Bu kapılarda da yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlanacak.