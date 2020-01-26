Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide yaşanan toparlanma ile birlikte hedeflerini yükselten sektörler, yeni ufuklara yelken açmaya devam ediyor. Türkiye’nin en eski mobilya kooperatiflerinden MODOKO ve MASKO ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak projesiyle, ABD’de açılması planlanan mobilya alışveriş merkezi projesine Dubai de eklendi. ABD’nin Kansas eyaletinde kurulacak olan AVM’nin bu yılın ilk yarısında açılması beklenirken, Dubai’deki projenin önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Dubai ve ABD öncelikli hedefler arasında yer alırken, üçlü yapının gelecek dönemde başta ABD’nin farklı bölgeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde de benzer projeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

KALICI TANITIM

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, kendilerinin ABD’de bir mobilya AVM üzerine çalışmalar yaparken MASKO ve Kayseri OSB ile güçlerini birleştirerek neredeyse milyar dolarlık üçlü bir yapıyla işe Dubai’yi de dâhil ettiklerini söyledi. Kayseri OSB’nin Dubai’de yer tuttuğunu öğrendiklerini ve böylece yeni projeye giriştiklerini anlatan Çalışkan “Kısmet olursa Dubai’deki AVM’yi önümüzdeki bir iki ay içerisinde açmayı planlıyoruz” dedi. Çalışkan, proje ile birlikte Türkiye’nin küresel bir markaya sahip olacağının altını çizerek, yurt dışında kısa süreli fuarlar yerine kalıcı ve yerel yapılarla Türk ürünlerinin tanıtılacağını ve ülke ihracatının artırılacağını belirtti.

YENİ BİR HİKÂYE

ABD’nin Kansas eyaletindeki proje için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çalışkan “Firmalarımız, AVM binası ve kontratlar hazır, sadece devletin onay ve teşvik kısımlarıyla ilgili prosedürleri bekliyoruz. ABD projesi bu yılın ilk altı ayı içerisinde duyurulacak. Bu yapılar kısa zamanda Türkiye’nin mevcut ihracatını misliyle katlamaya başlayacak, 50-100 milyon dolarlardan bahsetmiyoruz, her bir AVM kısa zaman içinde milyar dolarları görüyor olacak inşallah. Fuarlar önemli ama bu yapılar daha kalıcı. Sektör bu işi benimsedi ve markalar projeye katıldı” dedi. Türkiye’nin mobilya ihracatının 15 yıl içerisinde 100-150 milyon dolar seviyesinden 3,5 milyar dolara geldiğini hatırlatan Çalışkan, 2023 hedefleri arasında yer alan 10 milyar dolarlık mobilya ihracatı için yeni hikayeler gerektiğini ve yurt dışındaki mobilya AVM’lerinin bunu sağlayacağını kaydetti.

Türkiye’nin marka değerini artıracak

Türkiye ve ABD geçen aylarda 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi koymuş ve Türkiye mobilyayı hedef sektörler arasında göstermişti. ABD’de kurulacak olan AVM kapsamında yönetim, satış, servis, montaj, lojistik ve tanıtım gibi faaliyetler bir arada yönetilecek. Mobilya AVM projelerinin mobilya dışındaki sektörlerin de yurt dışındaki tanıtımına ve ihracatına katkı sunacağı beklenirken, projelerin, Türkiye’nin marka değerini artırması hedefleniyor. AVM’ler sayesinde yurt dışına satış yapma imkânı bulamayan ya da ihracat kapasitesi az olan firmaların da eli güçlenirken, yurt dışı pazarlarda ürün satmalarının önü açılacak. Türkiye’nin mobilya ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10’un üzerinde artış göstermiş ve 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.