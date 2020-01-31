Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.Türkiye’de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçiren GSM operetörü, bu kapsamda 'Eskisini getir, yenisini götür' kampanyası başlattı. 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada, 4.5G uyumlu olmayan cep telefonunu getiren Vodafone’lu esnaf, dünyaca ünlü bir markanın üst model cep telefonuna yüzde 25 indirimle sahip olabilecek. Elektronik atık olarak toplanan eski cep telefonları ise geri dönüştürülecek ve elde edilen ekonomik gelirle, bilgisayar sınıfı olmayan bir okulda kodlama sınıfı açılacak.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şöyle konuştu:

''Amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inanıyoruz. Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz.Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda,elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç oluşturmak üzere 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar Mardin ve Samsun’da kodlama sınıfları açtık. Business Dijitalleşme Tırı ile gittiğimiz illerde de elektronik atık topladık. Bu atıkların geri dönüşümünden elde ettiğimiz ekonomik gelirle, iki okulda daha kodlama sınıfı kuracağız. Yeni kampanyamızla, eski telefonlarını getiren abonemiz olan esnaf yeni bir cep telefonuna indirimli sahip olurken, eski cihazını geri dönüştürerek doğaya olan etkisini azaltacak ve çocukların kodlama eğitimi almasına destek verecek. Şirket olarak herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer üreten çalışmalar yapmaya devam edeceğiz''.

Hedef,elektronik atıkların yüzde 100 geri dönüşümü

GSM operatörü, tüm dünyada 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyor. Vodafone Türkiye de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı geri dönüştürüyor. Şirkette şebeke kaynaklı elektronik atıkların yüzde 99’u geri dönüştürülüyor veya tekrar kullanılıyor. 2018/19 mali yılında bu şekilde değerlendirilen toplam elektronik atık miktarının 3 bin 354 ton olduğu bildirildi.