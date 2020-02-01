Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de faaliyet gösteren Ak-Yel Medikal’in ortaklarından Fatih Arpacı, Çin’den maske siparişi aldıklarını belirterek “Bu durum bizi şaşırttı çünkü Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden. Virüsten dolayı eldeki stokların yetişmediğini düşünüyoruz. Türkiye’de yaklaşık yılda 150 milyon maske üretiliyor. Fakat Çin’den bir seferde 200 milyon maske istediler. Firmalar ülkemizdeki şirketlere ulaşıyor. Bizim üretimimizin tamamını bir seferde istediler” dedi. Kalem İş Güvenliği firması sahibi Furkan Başaran da Türkiye’deki tüm maske stoklarının tükendiğini belirterek, “İmalatçılar şu an teslimatlar için 8 hafta sonrasına zaman veriyorlar. Pazar günü dahil 3 vardiya üretim yapılıyor” diye konuştu.