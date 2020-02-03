Sefa Bilgitekin ANKARA - Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Elektronik Beton İzleme Sistemi” ile bugüne kadar 58 bin 784 inşaattan, 3 bin 748 bin taze betonun numunesi incelendi. Konutların güvenli malzemelerden yapılması için mevzuat düzenlemesi de hazırlayan Bakanlık; imalatçıların, piyasaya güvenli ürün sürmesini sağlayacak. Bu doğrultuda yapı malzemeleri piyasaya sürülmeden önce, ilgili teknik şartnamesine göre yetkili kuruluşların onayını almak zorunda olacak. Resen ve şikayetler doğrultusunda yapılacak denetimlerde ise, ürünlerin güvensizlik oranları tespit edilecek ve buna yönelik çözümler üretilecek. Etkin ve hızlı netice için mobil denetim sisteme dâhil edilecek. Diğer yandan işlevselliğini yitirmiş laboratuvarların modernizasyonu da sağlanacak.
Demir ve çimentoya kıskaç
03.02.2020 - 04:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son yaşanan depremler, yeni tedbirleri gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaliteli konutların yapılması için inşaat demirinden çimentoya kadar birçok yapı malzemelerinde taviz vermeyecek ve daha sıkı denetim yapacak.
Etiketler : inşaat,demir,çimento,
679009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/679009.aspx
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