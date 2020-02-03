Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Elektronik Beton İzleme Sistemi” ile bugüne kadar 58 bin 784 inşaattan, 3 bin 748 bin taze betonun numunesi incelendi. Konutların güvenli malzemelerden yapılması için mevzuat düzenlemesi de hazırlayan Bakanlık; imalatçıların, piyasaya güvenli ürün sürmesini sağlayacak. Bu doğrultuda yapı malzemeleri piyasaya sürülmeden önce, ilgili teknik şartnamesine göre yetkili kuruluşların onayını almak zorunda olacak. Resen ve şikayetler doğrultusunda yapılacak denetimlerde ise, ürünlerin güvensizlik oranları tespit edilecek ve buna yönelik çözümler üretilecek. Etkin ve hızlı netice için mobil denetim sisteme dâhil edilecek. Diğer yandan işlevselliğini yitirmiş laboratuvarların modernizasyonu da sağlanacak.