Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Ceytech Makine, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli sürüş ve pompa motorlarına sahip forkliftini üretti. Dünyada yıllık 250 bin elektrikli forklift üretildiğine dikkati çeken şirketin genel müdürü Nazmi Kulakoğlu “Elektrikli forklift satışlarımızı üç yıl içinde yüzde 300 arttırmayı planlıyoruz” dedi. Hedefin öncelikle yurt içi, ardından forklift pazarında başı çeken ülkeler olan Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika ve İngiltere olduğunu açıklayan Kulakoğlu, elektrikli motorda yüzde 80 yerli oranı ile başladıklarını söyledi.