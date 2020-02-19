Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ocak itibarıyla sistemini kuran kuruluşlara, prestij kazandırılması amacıyla “Sıfır Atık Belgesi” veriliyor. Proje; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacını taşıyor. Uygulamanın başlamasından bu yana geçen 30 aylık süreçte sıfır atık yaklaşımı belediyeler, kurum, kuruluşlar ve sanayiciler başta olmak üzere, farklı hedef kitleler tarafından sahiplenilerek, hızla yaygınlaşmaya başladı. Bu süreçte 2 milyon 850 bin kişiye de sıfır atık eğitimi verildi.