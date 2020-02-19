Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ alanında uzmanlık, donanım ve veri konularında ülkemizdeki eksikliklerin giderecek olan merkez bilimsel ve akademik faaliyetlere de destek olacak. Merkez bünyesinde ayrıca üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlanması için Yapay Zekâ Sanayi Destek Kurulu oluşturulacak. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, merkezin, veri ve yazılım mühendisliği gibi geleceğin mesleklerinde nitelikle insan geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek “Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak gördüğümüz bu merkeze dair en büyük temennimiz; bilimsel çalışmalarda ülkemizi uluslararası seviyede çok daha ileri seviyelere taşıması ve bu alandaki bilimsel literatürde söz sahibi olmamızı sağlamasıdır” dedi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da konuşmasında merkezin araştırma, eğitim ve sanayi iş birliği konularında Türkiye’de öncü bir kurum olma hedefiyle kurulduğunu ifade etti. Türkiye’de “ilk defa bu ölçekte” bir yapay zekâ merkezinin hayata geçirildiğini dile getiren Prof. Dr. İnan, şunları söyledi: Bilimdeki değişim hızı artık yüzyıllar veya on yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle yeniden hayat buluyor. İşte tam bu noktada İş Bankası ile birlikte yapay zekâya dair böyle bir merkezi oluşturmamız, üniversitemiz için çok önemli... Yapay zekâ, kesinlikle günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden ve kuşkusuz büyük bir sosyal ve ekonomik etkiye sahip olmaya devam edeceğinden, bu araştırma merkezi bizi çok heyecanlandırıyor.