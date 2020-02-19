Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki büyük yükseliş yatırımcının dikkatini çekiyor. Özellikle gram ve çeyrek altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Petrol fiyatları, Çin’deki corona virüsü salgınının petrol talebine etkilerine ilişkin kaygıların piyasalara yansımasına bağlı olarak gerilerken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları yükseldi. İşte 19 Şubat tarihli altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 508,06 Lira

Yarım altın: 1.015,59 Lira

Gram altın: 312,58 Lira

Cumhuriyet altını: 2.091,00 Lira