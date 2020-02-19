Altın fiyatlarındaki büyük yükseliş yatırımcının dikkatini çekiyor. Özellikle gram ve çeyrek altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları araştırıyor. Petrol fiyatları, Çin’deki corona virüsü salgınının petrol talebine etkilerine ilişkin kaygıların piyasalara yansımasına bağlı olarak gerilerken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları yükseldi. İşte 19 Şubat tarihli altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 508,06 Lira
Yarım altın: 1.015,59 Lira
Gram altın: 312,58 Lira
Cumhuriyet altını: 2.091,00 Lira