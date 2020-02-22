Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 26 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi sebebiyle GSM operatörlerine ceza yağdırdı. GSM operatörlerine toplam 19,6 milyon lira ceza kesilirken, Turkcell’e bir saat 15 dakikalık kesinti sebebiyle 2 milyon 90 bin, Vodafone’a bir saat 45 dakikalık kesinti sebebiyle 2 milyon 459 bin lira ceza verildi. Türk Telekom’a ise dört ayrı gerekçeden toplam 15 milyona lirayı aşkın ceza uygulandı. Kurul, Türk Telekom hakkında 17 saatlik kesinti sebebiyle 5 milyon 272 bin, birçok ilde radyo erişim şebekesinin kapatılması sebebiyle 4 milyon 519 bin, yetkilendirmeye ilişkin ihlallerden dolayı 4 milyon 519 bin, elektronik haberleşme güvenliği ihlali sebebiyle 753 bin 243 lira para cezasına hükmetti.



700 BAZ İSTASYONU MÜHÜRLÜYDÜ

Deprem anında kendi şebekelerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını belirten Turkcell CEO’su Murat Erkan kesilen cezaya tepki gösterdi. Erkan “Deprem anında 1 saatlik yoğunluk oluştu. Kesinti değil yoğunluk. Başka bir operatörün sebep olduğu 17 saatlik kesinti aynı kefeye konulamaz. Bu kesinlikle insafsızlıktır. Durumu cezayı yazan arkadaşların vicdanlarına bırakıyorum” dedi.

Deprem olduğu gün İstanbul’da 700 baz istasyonunun mühürlü olduğuna dikkat çeken Erkan şunları kaydetti: Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Elektriğin, suyun, doğalgazın mühürlendiğini düşünün. Böyle bir durumda Telekom operatörlerini suçlu olarak görmek çok yanlış. Herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor. İstanbul’da üç yıldır bir metre fiber kazamıyoruz. İletişimin en önemli ayağı da fiberdir. Paramız olmadığından da değil. Sadece İstanbul da değil Hakkâri ve Artvin’de de kazamıyoruz. Elâzığ’da enkazdan kurtulanların yüzde 90’ı mobil iletişim sayesinde hayatta kaldılar. ‘Azize’ kurtarma görevlisi ile mobil iletişim sayesinde iletişim kurabildi. Eğer o şebeke orada çalışmasaydı neler olurdu Allah bilir. Bizim kapsama gibi bir yükümlülüğümüz ve kamu görevimiz var. Bunu yapmaz isek cezaya çarptırılırız. Bunun için elimizden gelen her türlü fedakârlığı gösteriyoruz ama belediyeler tamamen rant beklentisi ile hareket ediyor. Ayrıca izin alabilmek için birkaç farklı kuruma başvurmanız gerekiyor. Biri izin verirse diğeri vermiyor.



ÇAĞRI KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ

Murat Erkan, afet durumlarında alınacak tedbirler hakkında ise şu bilgileri verdi: İstanbul depreminde çağrı başlatma kapasitemiz 48 milyondu. O gün 30 katına çıktı. Biz 48 milyonu önce yüzde 20 artırdık. Önümüzdeki ay da yüzde 15 daha artıracağız. Böylece 71 milyona çıkaracağız. Veri iletişimi de çok kritik. O gün bizim BiP gibi platformlarımız çalışır durumdaydı. BiP platformuna acil durum butonu koyduk. Gelen acil servislere erişimin yanı sıra en sevdiğiniz 10 kişiye o anki konumunu gönderme imkânı sağladık. Bu çeyreğin sonunda da şebeke olmasa dahi bu mesaj olmadan mesaj atabileceğiniz teknolojiyi BiP uygulamasıyla getiriyoruz.



Rekorlarla dolu 25 yıl

Turkcell, 25’inci yılını kutladığı 2019’u rekorlarla kapattı. Turkcell Grubu’nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 artışla 25,1 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK’ü yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL’ye, FAVÖK marjı yüzde 41,5’e, FVÖK marjı ise yüzde 21,4’e çıktı. Şirketin 2019 net kârı da yüzde 61 artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu sonuçlarla Turkcell 2019 yılında en yakın ikinci rakibi ile arasındaki ciro farkını yüzde 6’nın üzerine çıkararak, entegre telekom sektöründe liderliğini pekiştirdi. İşte rakamlarla Turkcell:

- 2019 yılında 7 milyar lira yatırım yaptı.

- Toplam faturalı abone sayısı 1,5 milyon yeni abone ile yüzde 62’ye yükseldi.

- Fiber hızında mobil internet sunan Superbox abone sayısı 10 kat artışla 323 bin oldu.

- 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 11,5 GB’a ulaşırken ortalama mobil internet kullanımı ise 9 GB olarak gerçekleşti.

- Turkcel dijital servislerden 1 milyar TL gelir elde etti. 2022 sonuna kadar ise 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor.

- Paycell’de kayıtlı kredi kartı sayısı 4,4 milyona ulaştı. 7 bin üye işyeri tarafından kullanılan Paycell üzerinden gerçekleşen işlem hacmi ise yaklaşık 5,7 milyar TL oldu.



YERLİYİ BAZ ALDI

Murat Erkan, yerli baz istasyonu Ulak için 3.400 sipariş verildiğini, bunun 2.900’ünün kendilerine ait olduğunu söyledi.