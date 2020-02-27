Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma kapsamında Otokar, IVECO Bus’ın uluslararası pazarlara hitap eden mevcut otobüslerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki pazarlara yönelik geliştirilen otobüs modelinin de üretimini Türkiye’de yapacak. FPT Industrial’ın motorları ile güçlendirilecek ilk modellerin üretiminin 2021 yılı içinde yapılması planlanıyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Sakarya’daki fabrikada IVECO Bus otobüslerinin üretimini yapacaklarını belirterek “Bu üretim ve tedarik anlaşmasını, uzun soluklu bir iş birliğinin çok önemli ve stratejik bir ilk adımı olarak değerlendiriyoruz” dedi. CNH Industrial Global Otobüs Bölüm Başkanı Sylvain Blaise de iş birliği kapsamında FPT Industrial bünyesinde geliştirilmekte olan güç paketinden de faydalanılacağını söyledi.