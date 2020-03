Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında, vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefleri için genel bir tebliğ hazırladıklarını söyledi. Tebliğle mücbir sebep hâli kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirlediklerini aktaran Albayrak “Belirlenen bu sektörler için nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri altışar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz” dedi.

1,9 MİLYON ŞAHIS 'MÜCBİR'E DAHİL

Sektörlerin dışında ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaş da mücbir sebep hâli kapsamına alındı. Serbest meslek erbabı çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, doktor, dişçiler, söz konusu mücbir sebep hâlinden faydalanacak. Ayrıca 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması sebebiyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşların da beyanname ve ödemeleri, yasağın sonuna kadar ertelendi.

HÜKÛMETTEN İŞÇİYE 7 MİLYAR LİRALIK ASGRİ ÜCRET DESTEĞİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi. Gazilerin beklediği teknik düzenlemenin de kanunlaştığına işaret eden Selçuk, “Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kanunlaştı” dedi.

İHRACATÇIYA DA 6 AY ERTELEME

Türk Eximbank, salgın sürecinden ihracatçıların en az etkilenmesi için destek paketini devreye aldı. Türk Eximbank’ın kullandırdığı kredilerin vadesi, haziran sonuna kadar gelecek geri ödemelerde, firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacak. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecek. Kısa vadeli kredilerde iki yıl olan taahhüt kapatma süresi üç yıla çıkarıldı. Reeskont kredilerinin daha önce azami bir yıl olan kredi vadeleri, iki yıla uzatıldı. Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler, ücretsiz uzatıldı.

ESNAFA 50 BİN TL YENİ FİNANSMAN

Bankalardan esnafa yeni destekler gelmeye devam ediyor. Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ‘Esnaf Destek Paketi’ni açıkladı. Bu kapsamda “işletme kredisi” ile 25 bin TL finansman; yüzde 4,5 faiz oranı, 36 ay vade ve altı aya kadar ödemesiz olarak verilecek. Esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli işlem yapabilecekleri ‘Paraf Esnaf Kart’a da 25 bin TL limit tanımlanacak. Bunun da üç ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli kullanımı sağlanacak.

İŞTE MÜCBİR SEBEPTEN FAYDALANACAK İŞLETMELER

1- PERAKENDE TİCARET

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı, halkla ilişkiler faaliyetleri ve benzeri her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar.

2- KONAKLAMA

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.

3- YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ

Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler.

4-OTOMOTİV

Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı ile otomotiv yan sanayisi,

5- LOJİSTİK-ULAŞIM

Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü su yolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.

6- SAĞLIK HİZMETLERİ

İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri.

7- MOBİLYA İMALATI

Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan vb. ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer gibi mobilyaların imalatı.

8- MADENCİLİK-TAŞ OCAKÇILIĞI

Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel ve alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler.

9- İNŞAAT

Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri.

10- DEMİR, ÇELİK VE METAL

Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı.

11- TEKSTİL-KONFEKSİYON

Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı, satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı.

12- ETKİNLİK-ORGANİZASYON

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikâh salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri.

13- SİNEMA-TİYATRO

Tiyatro, opera, bale, sinema ve konser gibi her türlü sanatla ilgili faaliyetler.

14- ENDÜSTRİYEL MUTFAK

Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı.

15- ARAÇ KİRALAMA

Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması.

16- BASILI YAYIN-MATBAACILIK

Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi hizmetler.