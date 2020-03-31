Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkmenbaşı Limanı’nda 130 şoför araçlarıyla günlerdir beklemek zorunda kalırken, bu tıkanmaya bağlı olarak Bakü’deki limanda da 500’e yakın araç Özbekistan ve Tacikistan’a ulaşmak için çözüm bekliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sorunun çözümü için Türk şoförlere Kazakistan ya da Rusya üzerinden geçiş yapabilmeleri için transit geçiş belgesi verilmesini kararlaştırdı. Karara göre 15 Nisan’a kadar Türk şoförler, transit geçiş belgesiyle bu iki ülkeden geçiş yapabilecek.