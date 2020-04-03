Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik."
Bakan Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altında
03.04.2020 - 12:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla) Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik."
Kaynak: AA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
693524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693524.aspx
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