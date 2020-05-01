Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektörünün virüsten olumsuz etkilendiğini ifade eden İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli "Kısıtlamaların ortadan kalkması ve hayatın normalleşmesi ile beraber konutta talep patlaması bekliyoruz. Özellikle ekonomi yönetimimizin son altı ayda uygulamış olduğu reel sektörlerin canlanması manasında, inşaat sektöründe konut alıcılarına yönelik banka vadelerini ve konut kredilerini düşürmüş olması satışlarımızı artıracaktır" dedi.

2020 yılının ilk üç ayında 341 bin konut satışı gerçekleştirildiğini belirten Değerli "İpotekli konut satışları ise yüzde 284’lük bir artışla 130 bin oldu. Bu artış hayatın normalleşmesi ile beraber konut satışlarında artış olacağına inanıyorum. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı üç ay kredi taksitlerini erteleme, 180 aya kadar vadelendirme konut alıcı tarafından çok güzel fırsat gibi görülüyor. 2017 yılında 1 milyon 400 bin rakamına ulaştığımız gibi 2020 yılında da aynı rakamlara ulaşabiliriz” diye konuştu.