Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.

Dolar/TL'de bugün de yükseliş sürüyor. 

Dolar kuru şu sıralarda 7,21 TL'den işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda euro ise 7,79 TL'den işlem görüyor. 