Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN ile Türkiye'nin en büyük tıbbi cihaz üreticisi Bıçakcılar, ithalat-ihracat dengesini tersine çevirmek ve son teknoloji sağlık hizmetlerini yerelleşme ile ulaşılabilir hâle getirmek yolunda iki önemli hedefe yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Projenin odak noktası olarak kalp damar cerrahisinde hayat kurtarmada kritik rol oynayan ve ileri teknolojilerle tasarlanan kalp akciğer makinesi belirlendi. Her iki kuruluş, AR-GE ekipleri aracılığıyla iş birliğine başladı ve tasarım aşamasında ilerlerken cihazın sahip olacağı teknik detaylar tespit edildi. Yeni ürün öncelikli olarak yerli pazar odaklı olup ileriki aşamada bütün dünyada satışa sunulması planlanıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekâr "İnanıyoruz ki, bizim mühendislik konusundaki gücümüz ile Bıçakcılar’ın tıbbi cihaz alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığıyla ortaya çıkacak yeni ürünümüz insan hayatı için gerçek bir değer oluşturacak" dedi. Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar İcra Kurulu Başkanı Dr. Souheil el-Hâkim de "Uzmanlığımızı ASELSAN’ın kusursuz mühendislik donanımı ile birleştirmek, sadece ileri teknoloji bir cihazın üretilmesine değil, tıbbi cihaz pazarında kalp damar cerrahisinde erişilebilir çözümlere öncülük edecektir” diye konuştu. Kalp akciğer makinesi, açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğer görevini yerine getiren çok kritik bir cihaz olarak kullanılıyor.