Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19'la mücadele kapsamında devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bu miktarın millî gelirin yüzde 5'i civarında olduğunu söyleyen Albayrak “Ama bunun ekonomik büyüklüğünü diğer ülkeler gibi çarpan etkisiyle ifade edersek bu rakam 525 milyar lirayı bulmaktadır. Bu da millî gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir. Mali tedbirlerin millî gelire oranı Fransa'da yüzde 5, Almanya'da yüzde 4,9, Çekya'da yüzde 4,7, İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde kalmıştır" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak'ın sorularını cevaplayan Albayrak, salgının küresel etkilerini incelemek, buna hazırlık yapmak için sahada yoğun mesai harcadıklarını, vatandaşları salgından korumak, hastalananları en iyi şartlarda tedavi etmek, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek, firmaların kepenk kapatmasının önüne geçip istihdamı ve hane halkı gelirini korumak, sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin kesintisiz sürmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Bu hedefler çerçevesinde yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yaptıklarını, işini kaybedenleri bu kapsama aldıklarını, KGF paketli 'İşe devam' paketi ile çoğu KOBİ olmak üzere 190 bin 453 firmaya 137 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını, aylık geliri 5 bin liranın altında olan 5 milyon 582 bin vatandaşa 33 milyar TL'yi aşkın kaynak sunulduğunu söyleyen Albayrak 1 milyon 16 bin 600 esnafa da 23 milyar liranın üzerinde finansman desteği sağladıklarını anlattı.

POTANSİYELİ SONUNA KADAR DEĞERLENDİRECEĞİZ

Türkiye olarak salgının etkilerini giderip ekonominin bağışıklığını güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiklerini söyleyen Berat Albayrak "Yüzde 24 olan faizler yüzde 8,75'e düştü. Enflasyonda tek haneleri gördüğümüz dönemi yakaladık. Ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli sonuna kadar değerlendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi ve tabanı olmayan tartışmalara enerji harcamıyor, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

BİLANÇOMUZ SAĞLAM KOLAY ATLATACAĞIZ

Türkiye'nin sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Albayrak "Bunun en iyi göstergesi, borçluluk oranı. Türkiye'de bu oran yüzde 32,5'lerde. Bu oran İtalya'da yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120, Fransa'da yüzde 98, Birleşik Krallık'ta yüzde 86, Avro bölgesinde yüzde 84'lerde. Yani yüzde 60 denilen Maastricht kriterleri bile tutturulamıyor" dedi. Albayrak, dış ticareti yeniden ele alacak bakış açısıyla kurgulamaya başladıklarını, sağlık alanındaki başarı ve milletin sergilediği dayanışma örneğinin, Türkiye'nin her anlamda güven ülkesi olduğunu bir kez daha ispatladığını dile getirdi.