Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ING Türkiye, bireysel ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını aylık yüzde 0,79'a kadar düşürdüğünü açıkladı. 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan ihtiyaç kredisine, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabilecek. Yapılan bilgilendirmede; bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler şubeye gitmeden, ING Mobil veya ing.com.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. ING müşterileri, ING İnternet Şubesi'nden ve ING Mobil'den kredilerini anında kullanmaya başlayabilecek. ING müşterisi olmayanlar da kredilerinin onaylanmasının ardından yine şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabilecek.

Alper Gökgöz: “Sunduğumuz uygun koşullar ile nakit ihtiyacı olan kişilerin yanındayız”

Bireysel ihtiyaç kredisi hakkında bilgi veren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşterilerine her zaman uygun koşullar ve esnek ödeme seçenekleriyle çeşitli kredi olanakları sunduklarını hatırlattı.

“Salgın dolayısıyla içinde bulunulan koşulları ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da göz önünde bulundurarak müşterimiz olan veya olmayan tüm bireylere ihtiyaç kredisi sağlamaya karar verdik.” diyen Gökgöz, aylık yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranları, 60 aya varan vade ve esnek ödeme koşulları ile bu dönemde nakit ihtiyacı olan kişilere destek vermeyi ve bütçelerini rahatlatmayı hedeflediklerini anlattı.

Alper Gökgöz, "Bununla birlikte, bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzla bireysel ihtiyaç kredi başvurularını şubeye gitmeden, ING Mobil veya ING İnternet Şubesi'nden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bireylere, kurumsal müşterilerimize ve ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.