Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün son durumuyla ilgili tören alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da PKK, Adana’da CHP’nin vefa destek gruplarına yönelik saldırısının şekil olarak farklı olsa da zihniyet olarak aynı olduğunu belirterek, “Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan gizli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Ama biz devlet düşmanlarına bu toprakları bırakmayacağız” dedi.



1915 Çanakkale Köprüsü’nün Marmara Denizini her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çanakkale Boğazı’na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Rastgele bu konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında dünyanın en uzunu ünvanına sahip bu köprü asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak boğazı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren yolculuğu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın bu eseri kazandıranları şükranla, ecdadımızı da rahmetle yaad edeceğine inanıyorum. Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır. Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısı bir ülkenin kalkınmasının gelişmesinin büyümesinin temel şartıdır. Bu anlayışla gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam uzunluğu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3100 kilometreye ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1300 kilometreye ulaştık. Havayolunu herkesin ulaşacağı seviyeye getirirken, hedefimiz hava yolu halkın yolu oldu. 30 yeni havalimanı yaparak ülkemizin dört yanında 56 havalimanını milletin hizmetine sunduk” dedi.



“Korona virüs dönemi avantajlı olacağız”

Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ulaşımda bölgesel merkez konumuna geleceğine dikkat çeken Erdoğan, “Çin’den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden boğazı aşıp Avrupa’ya gitmesi bu stratejik konumun önemlerinden birisidir. Korona virüs sonrası siyasi ekonomik olarak şekillenecek dünyada ülkemizin diğer alanlarla ulaşımdaki bu güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacaktır. Sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemize getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyon üzerine çıkardık. Genel sağlık sigortdası sistemi ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk. Bunları yaparken CHP’nin başını çektiği bir kesim hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastanelerine demediklerini bırakmadılar. Ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz. İkitelli’de ilk bölümünü daha önce açtığımız Başakşehir Şehir Hastanemizin ikinci kısmını 21 Mayıs’ta Japonya Başbakanı ile video konferans ile hizmete sunacağız. Bu zihniyet; salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe’de yapımını tamamladığımız hastanelere “israf” diyecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir yapıdalar. İçişleri Bakanlığı’mızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren vefa sosyal destek gruplarına saldırılar. Bu da aynı alçak zihniyetin ürünüdür.” Dedi.



“Yöntem farklı CHP HDP zihniyeti aynı”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Özalp ilçesinin bir mahallesinde vatandaşlara yardım götüren vefa grubuna PKK’lılar ateş açtılar. Vefa sosyal destek grubu görevlisi ile bir vatandaşımız şehit oldu. Daha Özalp’teki şehitlerin kanı kurumadan Adana Yüreğir kaymakamlığı bünyesindeki vefa grubu saldırıya uğradı. Kaymakamlık önünde yardım dağıtırılrken bu saldırı gerçekleşti. Devletin kaymakamı, polisi ve vefa grubuna hem hakaret edip hem fili saldırıda bulunan gürühun CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın uzun namlulu saldırısını CHP’liler Adana’da yumruk ve hakaretle yaptı. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır. Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan gizli yapının bir süredir yürüttükleri siyasi ittifakı sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetini göremeyenler için bu iki hadise başlı başına ibret vesikasıdır. Bu toprakları, bu devlet ve millet düşmanlarına bırakmayacağız. Devletin askerine polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK’sından FETO’suna kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK’nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammül edemeyen siyasi uzantılara sandıkta cumhur ittifakı olarak hezimete uğratmayı sürdürüeceğiz“

Erdoğan vatandaşların Ramazan ayını, Kadir gecesini ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederken, köprünün çelik kulelerine yerleştirilecek son bloklar ve inşaatta emeği geçen eski bakanlarla, yüklenici firma ve tüm çalışanları tebrik etti.



“Bu köprü tarihimize saygı duruşudur”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bu vatan ve milletin dev projeleri hak ettiğini ifade ederek, “Tarihe tanıklık ediyoruz. Ülkemiz ve dünyanın en önemli projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü dünya birincisi kulelerinin çelik blok montajını yapıyoruz. 1915 köprümüz 101 kilometrelik Malkara Çanakkale otoyolunun gözbebeği ve kilit noktasında yer almaktadır. Bakanlığımız olarak 1 hafta önce metro hattının tünel bitim töreninde yerin altındaydık. Bugün ise 318 metre yükseklikte yeni bir başarıya imza atıyoruz. Bu proje ülkemizin geleceğe atılmış en önemli adımlarından biridir. Çanakkale Köprüsü iki yakayı buluşturan bir köprü olmaktan öte adeta tarihimize saygı duruşudur. 2023 yılına atıfta bulunan köprü tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacaktır. Dünyanın en yüksek kulesine sahip olacak köprünün 318 metre 3. ayın 18’ini gündem yaparak Deniz Zaferini temsil etmektedir. Biz 1915 Çanakkale savaşında yüzbinleri şehit vererek tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedik. Kahraman Seyit Onbaşı ile bugün Çanakkale köprü inşaatında çalışan kardeşlerimizin niyet ve samimiyetleri her türlü övgü üzerindedir. Dün bu topraklarda şehit olanlara ve bugün bölgenin kalkınması için gayret edenlere vefa borcudur. Bunu ödemek için var gücümüzle çalışmaya 2022 yılının 18 Mart’ında bitirmeye çalışıyoruz. Bugün köprümüzün çelik kule montajının son bloğunu monte ederken arkadaşlarımız adına şukranlarımı sunuyorum. 1915 Köprüsü tamamlandığında Lapseki Gelibolu arasındaki feribotla 1,5 saat süren ulaşım 6 dakikaya inecektir. Taşıt işletme giderleri ve ekonomik kayıplar ortadan kalkacak. Trafik sıkışıklığı azalacaktır. Kazalarla yaşanan can ve mal kaybı aza inecek kısa hizlı konforlu yolculuk tesis edilecektir. Yalnız Çanakkale’ye değil tüm Türkiye’ye değer katacak; ulaştırma sahnesinde yeni bir perde açacaktır. Trakya ve Ege bölgesini kıta avrupasıyla buluşturan köprü ticaret yollarını birbiriyle buluşturup ekonomiye canlılık sağlayacaktır. Çanakkale Köprüsü’nü içeren otoyol İstanbul Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’ı Ege’ye bağlayacak. 101 kilometre otoyol ile mevcut devlet yolu 40 kilometre kısalacak. 560 milyon lira yakıt ve zamandan tasarruf edilecektir “diye konuştu



“1000’in üzerinde şantiyemizde önce sağlığa dikkat ediyoruz”

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Birbirini tamamlayan projelerle ülkemize yakışır dev eserler bırakmak istiyoruz. Engel tanımadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen covid 19 tedbirlerimizi aldık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde 1000’in üzernde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, iş güvenliği ilkesine göre hareket ediyoruz. Pandemi süresine rağmen aldığımız tedbirlerle şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İmkansız denileni gerçekleştirmenin ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Nice güzel işlere imza atacağmıza inanıyoruz”

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, verdikleri sözü tutacaklarını köprünün 2022 Mart ayında bitirileceğini kaydederek, “Dünyanın her tarafından 25 ülkeden banka bize d estek oldu. 1,5 milyar euroluk dış, 700 milyon euroluk iç kredi temin ettik.Desteklerini devam ettiriyorlar. Dünyanın en önemli projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Finans olarak teknik olarak dünyanın bilgilerinin en üstünü biraraya getirdik. Pandemi krizinde de sağlık anlamında da aklımızın erdiği, bilimin bize öğrettiği kurallar çerçevesinde en üst tedbirleri uyguluyoruz. Allaha şükür şantiyemizde hiçbir vaka ile karşılaşmadık. 4 bin çalışan bu tesiste izole olmuş durumda ve köprünün imalatı 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor” dedi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de “Sayın Cumhurbaşkanım bu proje için değil Türkiye’nin her köşesindeki her projeye verdiğiniz desteği bize verdiğiniz hedefleri hep beraber görüyor anlıyoruz. Bunun için Türk Milleti adına canı yürekten teşekkür ediyorum. Allah inşallah bize önümzdeki günlerde çok daha büyük Türkiye’yi yaşatmayı nasip etsin. Allah hepimize yardım etsin. Dünyada layık olduğumuz yere de en kısa sürede ulaşalım. Çalışanlarım adına saygılarımı sunuyoruz” diye konuştu.



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye’nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 ÇanakkaleKöprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik uzunluğuyla 18 MartÇanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 ÇanakkaleKöprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi veköprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.



Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek.Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.



18 Mart 2022’de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçitköprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 ÇanakkaleBoğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Köprü ayakları arasındaki mesafe 2023 metre. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını temsil ediyor. Toplam blok sayısı 32 olacak. 318 metre uzunluğa ulaşacak. Kulelerin tamamlanmasının ardından kablo örme çalışmaları başlayacak. Kabloların toplam ağırlığı 33 bin 668 ton olacak.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ak Parti İl Başkanı Naim Makas da katıldı.

Köprü inşaatında 4 bin kişinin izole olarak pandemiden korunduğu ve 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığı öğrenildi.