Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdür Doç. Dr. Ali Kılıç, "Günlük en az 30 bin FFP3 standardında koruyucu maske üretim kapasiteli, 150 cm eninde Nanolif Üretim Makinesi'nin imalatı devam ediyor. Bunlar şu anda oldukça önem kazanan filtre maske üretimi için gerekli kumaşların makineleri... Haziranda seri üretime geçilecek. Bu yeni sistemle; standartlar konusunda hiçbir soru işareti bulunmayan, nanolif yapılı maske üretebilecek makinelerimizi, yerli imkânlarla sunmuş olacağız. Yurt dışından da talep gelecek" dedi.