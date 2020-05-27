Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Dolar 6,7630 liradan, euro ise 7,4120 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarışı'da 6,7610 liradan alınan dolar, 6,7630 liradan, 7,41 alınan euro ise 7,4120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8150 liradan, euro ise 7,4280 liradan satılmıştı.